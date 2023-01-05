94年次役男欲提早入營 內政部可安排明年順利徵集

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（中央社記者游凱翔台北5日電）94年次出生役男明年起將服1年義務役，但今年暑假畢業至明年入伍的役男會有半年空檔，也不容易找到工作，內政部表示，可配合安排在今年底以前完成兵籍調查與徵兵檢查，以利順利在明年徵集入營。

義務役期將從113年1月1日起恢復為1年，徵集94年次1月1日以後出生役男。

國防部上午舉行兵役說明記者會，媒體提問，部分94年次役男將於今年暑假畢業，依規定可申請優先入營，但義務役恢復為1年要到113年才開始徵集，因此這些役男從畢業到入伍會出現近半年空檔，也不容易找到正職工作，國防部是否有相對應措施。

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內政部役政署專委康世鑫在記者會中指出，目前是配合規劃國家兵役政策辦理徵兵，如果役男有意願申請提早入營，內政部可配合役男安排在今年12月31日前完成兵籍調查跟徵兵檢查，以利在113年1月1日後受徵集入營。

至於未來為期1年義務役擔負的是，包括關鍵基礎設施防護的國土守備任務，例如台積電等是否在職責範圍內，國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰計畫處長林文皇答覆說，義務役主要負責國土守備、支援作戰與軍事重要目標與關鍵基礎設施防護，與協力民防等任務，軍方會依政府所給予的關鍵基礎設施，按防護清單來賦予部隊守備任務與責任，確保政府持續運作。（編輯：郭無患）1120105