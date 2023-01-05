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賴清德：稅收有增加 要讓經濟更有韌性

2023/1/5 18:56（1/5 19:06 更新）
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副總統賴清德（中）5日前往參訪新竹市香山區九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」，開心留影。賴清德並指出，政府就是要讓台灣經濟更加有韌性，不會因景氣不佳受到影響，也會幫助農漁產業基礎建設。中央社記者郭宣彣攝 112年1月5日
副總統賴清德（中）5日前往參訪新竹市香山區九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」，開心留影。賴清德並指出，政府就是要讓台灣經濟更加有韌性，不會因景氣不佳受到影響，也會幫助農漁產業基礎建設。中央社記者郭宣彣攝 112年1月5日
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（中央社記者郭宣彣新竹市5日電）副總統賴清德今天表示，稅收有增加超過原有設定經濟目標，未來要讓台灣經濟更有韌性，不受景氣影響，也要幫助農漁產業打造基礎建設。

賴副總統今天參訪新竹市香山區九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」，漁民許志豪介紹烏魚子製作流程，並現場示範烹調烏魚子。

賴副總統致詞表示，總體經濟不錯，稅收有增加，超過原來設定的經濟目標，總統蔡英文已宣布，中央可動用的是新台幣3800億元、地方是700億元，若未來景氣不好，3800億元中，有1000億元要規劃來因應，幫忙受影響的產業。

賴副總統指出，政府就是要讓台灣的經濟更加有韌性，不會因景氣不佳受到影響，也會幫助農漁產業的基礎建設。

許志豪說，他返鄉繼承家業10年，承接父親許順隆「友善養殖、不用藥」的風格，耐心培育烏魚，配合每年冬季九降風來臨，再進行風乾熟成，並以魚蝦共生的生態養殖法、推動食魚教育入校園。（編輯：張銘坤）1120105

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賴清德
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