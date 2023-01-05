陳建仁出席本篤十六世喪禮 表達誠摯哀悼

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前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，5日在羅馬時間上午出席由教宗方濟各主持的先教宗本篤十六世喪禮，與各國政要一同列席特使專區。（駐教廷大使館提供）中央社記者黃雅詩傳真 112年1月5日

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（中央社記者黃雅詩台北5日電）前副總統陳建仁擔任總統特使出訪教廷，今天在羅馬時間上午出席由教宗方濟各主持的先教宗本篤十六世喪禮，向教廷高層表達來自總統蔡英文及台灣人民的誠摯哀悼，並向與會各國元首政要致意。

駐教廷大使館指出，今天出席喪禮的包含各國官方代表團、教廷部會首長、高階神職人員、駐教廷使節團，以及來自全球的教友。出席人次約達10萬人，顯示各界對本篤十六世的敬重與緬懷，喪禮歷時約90分鐘，氣氛莊嚴哀戚。

陳建仁上午抵達會場後，在教廷禮官引導下入座特使專區，他特別代表蔡總統、台灣政府及人民向負責接待的教廷國務院副院長帕拉（Edgar Peña Parra）、教廷外長蓋拉格（Paul Richard Gallagher）、禮賓司司長墨菲（Joseph Murphy）等教廷高層表達哀悼。

教廷官員向陳建仁表達，感謝遠自台灣的友誼，也感謝台灣各界對於教宗本篤十六世喪禮的重視。

共有20餘國派遣官方代表團出席，與陳建仁同列特使專區的政要包括義大利總統、德國總統，葡萄牙、匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞、立陶宛、多哥等國的總統，比利時國王與王后、西班牙王后與總理，以及捷克總理、斯洛伐克總理、法國內政部長、英國教育部長、馬爾他騎士團大教長等。

駐教廷大使館轉述，陳建仁在典禮期間與各國政要自然互動，提升台灣在國際社會能見度。

近來因膝傷所苦的教宗方濟各使用輪椅抵達會場，在禮官攙扶下緩步前往祭台。教宗全程多以坐姿主持，不過氣色及說話精神尚佳，教宗證道時特別感念本篤十六世終生為教會貢獻，推崇其遺留給世人的典範。

陳建仁在喪禮彌撒結束後，分別與教廷福音傳播部部長塔格雷樞機（Luis Antonio G. Tagle）、耶路撒冷聖墓騎士團團長費洛尼樞機（Fernando Filoni）、教廷駐馬爾他騎士團特別代表鐸瑪士樞機（Card. Silvano Tomasi）等教廷高層友人寒暄。他們皆表達感佩台灣特別派團致哀，也感謝陳建仁長期作為教廷的真摯友人。

駐教廷大使李世明向陳建仁介紹出席的英國、捷克等多國外交團成員，強化雙邊情誼。

陳建仁在羅馬時間今天傍晚將前往宗座傳信大學公學院，參加由福傳部長塔格雷主持的「三王主顯節」瞻禮彌撒，為本篤十六世、世界永續和平及台灣誠心祈禱。他預計在羅馬時間今天晚間10時搭機離義返台，結束此次哀悼緬懷之旅。（編輯：謝佳珍）1120105