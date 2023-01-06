田中光：新南向菁英專班成果好 考慮擴大辦理

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外交部6日舉行「2022年連結新南向菁英培育專班三校聯合結業典禮」，外交部次長田中光表示，2022年首度開辦的新南向菁英培育專班成果非常好，未來將持續辦理，並考慮擴大辦理，增加合作學校及參與人數。中央社記者張皓安攝 112年1月6日

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（中央社記者賴于榛台北6日電）外交部次長田中光今天說，去年首度開辦的新南向菁英培育專班成果非常好，未來將持續辦理，並考慮擴大辦理，增加合作學校及參與人數。

為落實「新南向政策」的青年人才交流，外交部去年首度與台北醫學大學、國立台北科技大學及國立金門大學合作推動菁英培育專班計畫，嚴選50名新南向目標國學生來台，參加為期5個月的專班計畫，修習華語、醫衛、半導體或區域安全等專業課程，以及參與3校安排的各項實地參訪活動。

外交部今天舉行「2022年連結新南向菁英培育專班三校聯合結業典禮」，除了田中光之外、東南亞及印度等6個主要新南向國家駐台正、副代表，及行政院經貿談判辦公室談判代表路豐璟、國立台北科技大學副校長楊重光、國立金門大學國際長顏郁芳、台北醫學大學國際長蔡佩珊也都出席。

田中光受訪時表示，人才培育是新南向政策中很重要的元素，新南向國家的年輕人若只從課本、報章雜誌了解台灣絕對不夠；因此外交部透過專班邀請年輕學生來台學習，除了提供半導體、生物醫學課程，還有學習語言、台灣文化等相關課程展現台灣軟實力。

田中光說，擴大這類軟實力對新南向政策很有幫助，這次首度與3所大學合作推動，成果非常好，不但年輕朋友覺得台灣非常親切，未來也還想再來台灣，返國後也會將專班推薦給朋友。

他表示，這個專班會持續舉辦，並考慮擴大辦理，增加合作學校及參與人數，就算首次專班已經結業，仍是請校方與這次來台的新南向學生保持聯繫，例如成立校友會等，持續延伸專案效果。（編輯：蘇志宗）1120106