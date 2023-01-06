公務人員初等考試8日登場 1萬9717人報考

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（中央社記者賴于榛台北6日電）考選部今天透過新聞稿說，今年公務人員初等考試8日登場，報考人數合計1萬9717人，將在台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等8考區、21個學校試區同步舉行。

考選部表示，初等考試為最基層的公務人員考試之一，屬全選擇題考試題型，應考資格無學歷限制，只要是中華民國國民年滿18歲以上均能參加，不過目前統計，實際報考、錄取人員的教育程度多以學士為主，顯見高等教育蓬勃發展。

今年起，所有公務人員考試皆不再列考公文及公文格式用語。考選部說，這是為了在考試端減輕應考人應試負擔，改由在訓練端初任實務訓練再培養及充實公文寫作能力，提高考、訓、用分工合作的綜效。

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考選部也說，目前疫情未見鬆緩，國家考試防疫措施仍配合中央流行疫情指揮中心防疫規定作調整，請應考人注意並配合相關應試重點。

考選部也提醒應考人，考試當日可在試區公布欄查看試場位置，另外國家考試網路報名資訊系統的「試區查詢」、考選部全球資訊網初等考試的「舉行相關事宜」頁面也都能查詢試場位置，請應考人提前查詢利用，避免入場壅塞。（編輯：林興盟）1120106