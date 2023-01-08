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蘇清泉競總變聯合服務處 打選舉無效官司也拚服務

2023/1/8 12:38（1/8 13:16 更新）
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2022年九合一大選，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，提出選舉無效及當選無效之訴，16日將在屏東地方法院進行。他8日表示，已有台北律師加入團隊，將補強證據，期盼真相明朗。中央社記者李卉婷攝 112年1月8日
2022年九合一大選，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，提出選舉無效及當選無效之訴，16日將在屏東地方法院進行。他8日表示，已有台北律師加入團隊，將補強證據，期盼真相明朗。中央社記者李卉婷攝 112年1月8日
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（中央社記者李卉婷屏東縣8日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，今天宣布原競選總部改為聯合服務處；蘇清泉說，服務不能停止，同時選舉無效官司也將在16日進行，希望求得真相。

去年九合一大選，蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，隨即向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，於是再提出選舉無效及當選無效之訴，16日將在屏東地方法院進行；蘇清泉今天也宣布，原競選總部調整為聯合服務處。

蘇清泉在記者會中指出，聯合服務處集結國民黨籍的縣議員、代表及專家等，會提供理財、法律、醫療、社福等諮商的一條龍服務；而這次選舉獲得不少縣民支持，這段時間也會努力打官司，求得真相。

目前正在整備中的選舉無效及當選無效官司，蘇清泉認為，司法是民主最後一道防線，已有台北律師加入團隊，將補強證據，期盼真相明朗。

媒體提問「2024是否有考慮選立委呢？」蘇清泉表示，目前沒有考慮選立委，但團隊不會缺席。（編輯：陳仁華）1120108

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，8日宣布原競選總部改為聯合服務處，將集結國民黨籍縣議員、代表及專家等，提供理財、法律、醫療、社福等諮商的一條龍服務。中央社記者李卉婷攝 112年1月8日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉以1萬多票敗選，8日宣布原競選總部改為聯合服務處，將集結國民黨籍縣議員、代表及專家等，提供理財、法律、醫療、社福等諮商的一條龍服務。中央社記者李卉婷攝 112年1月8日
#蘇清泉
#周春米
#聯合服務處
蘇清泉
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