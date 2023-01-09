更多編輯台推薦新聞：
健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看
娛樂

我的法國影展13日線上開跑 短片免費看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

行政失靈說惹議 高嘉瑜：會檢討反省有過則改

2023/1/9 12:14（1/9 12:34 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨立委高嘉瑜日前為「行政失靈」的說法致歉，而有民進黨支持者呼籲黨中央約束高嘉瑜。高嘉瑜今天受訪表示，「一日三省吾身」，會好好檢討反省，有過則改。

高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論。高嘉瑜7日受訪時表示，政府有餘裕發現金是政績也是好事，個人表達用詞不精準，造成黨內同志困擾，為此表達歉意。

不過，民進黨主席補選候選人賴清德8日到台中市舉辦「向黨員報告、政見發表會」時，有民進黨支持者要求黨中央約束高嘉瑜等人。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，高嘉瑜出席並於會前接受媒體聯訪表示，她現在就是「一日三省吾身」，自己應該有很多要反省的地方，會好好檢討，有過則改。

媒體詢問高嘉瑜，近來因為「行政失靈」的說法引起黨內議論，今天出席黨團會議是否會尷尬；她說，不會，因為大家都是相親相愛，有什麼事情都可以溝通，以和為貴，如果有需要說明的地方，她會在黨團會議中說明。

對於有民進黨立委希望高嘉瑜先溝通，不要在外面放話。高嘉瑜指出，如果有溝通的管道，相信大家都會在內部先討論，包括修法的想法或意見等，都會努力去表達。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，台北市第3選區立委補選，民進黨候選人吳怡農敗選。高嘉瑜指出，大家都肯定吳怡農在這次選舉的努力，以及帶來的正面影響，因為他努力推動選舉文化的改變等，而且在大環境不利下，吳怡農已經打出最好的成績；此外，大家都說「我們人人是戰犯」，要說她是戰犯，自己也會繼續檢討。（編輯：蘇龍麒）1120109

#高嘉瑜
#民進黨立法院
#吳怡農
高嘉瑜
曾指超徵稅收是行政失靈 高嘉瑜致歉：用詞不精準 刑法防制性暴力三讀 不實性影像營利最高判7年
吳怡農
立委補選小贏 王鴻薇：自我警惕以免志得意滿 藍營質疑舉債普發現金 蘇貞昌：不會增加債務
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族