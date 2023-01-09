行政失靈說惹議 高嘉瑜：會檢討反省有過則改

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（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨立委高嘉瑜日前為「行政失靈」的說法致歉，而有民進黨支持者呼籲黨中央約束高嘉瑜。高嘉瑜今天受訪表示，「一日三省吾身」，會好好檢討反省，有過則改。

高嘉瑜日前指出，稅收超徵並非政績，而是行政失靈，此番說法引發黨內議論。高嘉瑜7日受訪時表示，政府有餘裕發現金是政績也是好事，個人表達用詞不精準，造成黨內同志困擾，為此表達歉意。

不過，民進黨主席補選候選人賴清德8日到台中市舉辦「向黨員報告、政見發表會」時，有民進黨支持者要求黨中央約束高嘉瑜等人。

民進黨立法院黨團今天召開黨團會議，高嘉瑜出席並於會前接受媒體聯訪表示，她現在就是「一日三省吾身」，自己應該有很多要反省的地方，會好好檢討，有過則改。

媒體詢問高嘉瑜，近來因為「行政失靈」的說法引起黨內議論，今天出席黨團會議是否會尷尬；她說，不會，因為大家都是相親相愛，有什麼事情都可以溝通，以和為貴，如果有需要說明的地方，她會在黨團會議中說明。

對於有民進黨立委希望高嘉瑜先溝通，不要在外面放話。高嘉瑜指出，如果有溝通的管道，相信大家都會在內部先討論，包括修法的想法或意見等，都會努力去表達。

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此外，台北市第3選區立委補選，民進黨候選人吳怡農敗選。高嘉瑜指出，大家都肯定吳怡農在這次選舉的努力，以及帶來的正面影響，因為他努力推動選舉文化的改變等，而且在大環境不利下，吳怡農已經打出最好的成績；此外，大家都說「我們人人是戰犯」，要說她是戰犯，自己也會繼續檢討。（編輯：蘇龍麒）1120109