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吳怡農啟動謝票行程 未鬆口是否再戰2024立委

2023/1/9 12:37
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（中央社記者葉素萍台北9日電）台北市第3選區立委補選結果昨天揭曉，敗選的民進黨候選人吳怡農今天啟動謝票行程，對於媒體問到是否再戰2024立委，吳怡農僅說，剛剛敗選，現在第一步先謝謝支持者。

吳怡農今天啟動車隊謝票行程，他在車上，不時雙手合十、彎腰鞠躬，感謝支持者。

他受訪時表示，感謝過去這5週，從北到南、從基隆到屏東，支持鼓勵他的戰友們。他說，正向選舉是很多民進黨夥伴在過去不同領域、不同選舉的堅持，這群好戰友在政治領域，透過自己的工作，讓國家更好。

吳怡農說，他希望年輕世代看到他們這5週的努力，大家不要氣餒，看到這5週激烈選舉，不要感到退縮，不要覺得公共事務無法親近，他希望大家可以看到的是，有這麼多人在公共領域努力，大家都不會孤單。

媒體問到，有人以「雖敗猶榮」形容吳怡農這場選戰，他則說，還是差了一點，希望大家看到他堅持走的方向是正確的，大家繼續努力。

媒體追問他是否會再戰2024年立委，吳怡農只說，剛剛敗選，現在第一步是謝謝支持者。（編輯：蘇龍麒）1120109

#吳怡農
#民進黨
吳怡農
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