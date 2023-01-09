專家：重啟桃園空軍基地 不如強化防空提升戰備

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（中央社記者游凱翔台北9日電）中共戰機頻繁擾台，立委籲重啟桃園空軍基地。空軍官員及學者認為，桃園新竹距離短，現代戰爭為視距外作戰，且共機自對岸一起飛，國軍「都看得到」，重啟將是不必要國防投資；與其重啟機場，不如強化防空，並研擬提升戰備狀態與縮短反應時間。

台灣民眾黨立委邱臣遠今天在臉書表示，北台灣空防漏洞逐漸顯露，光靠駐防新竹空軍基地的幻象戰機緊急起飛攔截已不足應付，且幻象若從桃園飛往攔截區將能節省時間，他主張重啟桃園空軍基地。

空軍司令部回應，國軍對所有軍事設施，均依作戰需要審慎規劃評估，各項戰整備均依敵情威脅及國防安全需要與時俱進。

空軍官員接受中央社訪問時表示，成立且養護新戰機中隊非易事，具體設施包括飛行單位、戰航管制、人員宿舍、機堡、後勤與油料分隊，以及車輛、行政、膳勤等全要到位，且還有更關鍵的彈藥及油料庫儲設施；由於桃園與新竹的距離很短，且現代戰爭已是視距外作戰，軍方應不會做重啟的評估。

就實務攔截面向，空軍官員指出，空軍一直都有派遣在空機警戒待命，若在空機無法應對才會再派遣戰機升空，或利用雷達等方式追蹤監控；另外，國軍的防空及雷達設施密集，共機只要自對岸起飛，「國軍都看得到」，不可能等到接近或逾越中線後才升空。

這名官員強調，現有新竹空軍基地在承平時期已足夠擔負北部空防，重啟桃園基地將會是不必要的國防投資；至於戰時，則由曾被主張遷移的台北松山機場、桃園國際機場擔任緊急備降場任務。

前國防部飛彈指揮部計畫處長周宇平上校告訴中央社記者，中共機艦擾台頻率會越來越高、距離越來越近，國軍空中及地面防空部隊的戰備狀態就應提升，並研擬縮短反應時間。

他建議，現行3分鐘警戒機應提升至跑道頭待命，成為1分鐘待命機，同時掛載戰備彈、全裝武器彈藥；防空飛彈部隊及火砲則應提升警戒姿態，否則雷達系統再開機需時間，恐無法立即反應。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲認為，重啟空軍桃園基地雖有利戰力保存，但應從整體兵火力配置作考量，鑑於現代戰機空戰範圍大幅提升，桃園與新竹的距離短，依戰機巡航速度約110秒可抵達，若採攔截速度更僅需70秒便可抵達，因此效益有限。

蘇紫雲分析，駐防新竹基地的幻象戰機主要考量為高空快速攔截任務，亦即戰機的爬升率有助於搶先在高空「占位」以利攔截敵方。

蘇紫雲指出，依公開資料，幻象為空軍目前爬升率最快作戰機，爬升速度達每秒285公尺，F-16V（BLK20）為每秒254公尺，經國號IDF是每秒239公尺；未來全新採購的F-16V（BLK70）採大推力的F110-GE-129渦輪扇發動機，推力比現役BLK20型要高出24%，亦可取代幻象的攔截重任。

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蘇紫雲強調，空權是由防空、制空組成，強化防空能量遠比重啟機場有效。例如烏克蘭空軍僅約50架戰機，但依賴防空飛彈構成的防空傘，仍讓龐大的俄國空軍無法掌握制空權；相形之下，擁有台海天險的台灣更可發揮制空、防空加乘效果。

桃園基地建立於1944年日治時期，位於桃園機場的東南部，原空軍所有、2007年移交海軍，2013年8月關閉。桃園市政府2016年公告為直轄市定古蹟之一，目前已無軍事單位進駐。（編輯：林克倫）1120109