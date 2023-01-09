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首頁 / 政治

接見聽奧選手 賴清德：政府重視身障者運動權利

2023/1/9 19:57（1/9 20:21 更新）
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副總統賴清德9日接見2022年第24屆達福林匹克運動會代表團。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年1月9日
副總統賴清德9日接見2022年第24屆達福林匹克運動會代表團。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年1月9日
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（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統賴清德今天接見2022年第24屆達福林匹克運動會（俗稱聽障奧運）代表團，他說，政府非常重視和支持身心障礙者的運動權利，請選手們繼續加油，為國爭光。

總統府晚間發布新聞稿指出，賴副總統接見代表團時表示，選手在第24屆達福林匹克運動會大放異彩，奪得3金13銀14銅，總共30面獎牌的佳績，更勝於上一屆的17面獎牌。

賴副總統表示，第24屆達福林匹克運動會原本在2021年就要舉辦，但因為疫情一直延到去年5月，而保齡球比賽又延至去年10月才在馬來西亞舉行，可說是一波三折，但選手們的表現沒有受到影響，仍然非常傑出。

他說，政府非常重視身心障礙者的運動權利；2020年教育部開始推動「身心障礙運動潛力新秀培育計畫」，這次代表隊51位菁英裡，就有6位選手是「身心障礙運動潛力新秀培育計畫」人員，任重道遠，政府支持大家，也請選手們繼續加油。（編輯：謝佳珍）1120109

副總統賴清德（前右4）9日接見2022年第24屆達福林匹克運動會代表團，他說，政府非常重視和支持身心障礙者的運動權利。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年1月9日
副總統賴清德（前右4）9日接見2022年第24屆達福林匹克運動會代表團，他說，政府非常重視和支持身心障礙者的運動權利。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 112年1月9日
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