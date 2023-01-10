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首頁 / 政治

中共再對台軍演 外交部：獨裁政權想併吞不需理由

2023/1/10 12:34
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（中央社記者黃雅詩台北10日電）針對中共近期再度在台灣周邊實施軍演，外交部表示，當獨裁政權想要併吞時，不需要任何理由；任何事件都可以被當成藉口，發動攻擊。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會表示，這幾天，中國政府突然宣布又在台海週邊進行軍演，共軍以各項莫須有的指控，採取不理性的系列挑釁行動，已經嚴重破壞台海現況以及區域和平穩定，台灣表達嚴厲譴責與抗議。

歐江安強調，維護台海及區域和平穩定，是兩岸共同責任，也是國際社會共同利益與共同期待。台灣立場一貫明確：台灣不會升高衝突、不會挑起事端，但會堅定捍衛主權及國家安全。

歐江安表示，台灣會堅守自由民主的防線，不會退讓；會繼續強化國際合作與資訊交流，因為自由民主國家唯有團結，才能對抗威權政體侵略與武力擴張。

歐江安說，對台海周邊局勢，國軍都密切掌握並沉著因應，請民眾放心。國軍運用聯合情監偵系統，對台海及週邊情勢都能及時且完全掌握，適切應處；台灣有決心，更有能力確保台灣的國家安全。（編輯：翟思嘉）1120110

#歐江安
#台灣
#外交部
歐江安
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