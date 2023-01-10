王世堅稱林智堅「草包」惹議 民進黨竹市黨部籲開除黨籍

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（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民進黨新竹市黨部今天召開記者會表示，黨籍台北市議員王世堅稱前新竹市長林智堅「草包」及「應被檢調收押」，攻擊黨員且護航新竹市長高虹安，呼籲黨中央應開除王世堅黨籍。

民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名聯合新竹市議員劉康彥及楊玲宜上午在新竹市黨部召開記者會指出，王世堅拿著高虹安有關新竹棒球場錯誤資訊攻擊黨員，褒高虹安、貶林智堅，認為應對王世堅做出黨紀處分才是真正深刻檢討。

楊玲宜表示，王世堅宛如民眾黨側翼與高虹安一搭一唱，砲火始終對內，基層黨員都相當反彈與氣憤，從去年大選開始，黨內一連串的撕裂分化，造成信賴感嚴重破裂，這才是民進黨縣市長選舉大敗及台北市立委補選敗選的最大因素。

陳建名指出，他曾在去年選後由中央黨部舉辦的檢討會中，建議中央黨部務必嚴肅面對黨員為了蹭聲量、在臉書（Facebook）或媒體攻擊黨員的荒謬行徑。

陳建名表示，王世堅刻意引用高虹安的錯誤數據，在媒體上攻擊林智堅、指控前新竹市府涉弊卻毫無證據，甚至護航高虹安涉嫌詐領助理費案，王世堅儼然成為民眾黨側翼，讓許多支持者感到氣憤，認為應開除王世堅黨籍。（編輯：戴光育）1120110