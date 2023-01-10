外交部兔年賀歲片 結合電腦動畫與真人分享工作成果

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（中央社記者黃雅詩台北10日電）春節將至，外交部今天發表兔年賀歲短片「新春兔尋遊魔法部」，由年輕外交人員擔綱，並首次結合電腦動畫與真人互動演出。

外交部今天在例行記者會公布短片，影片描述「新春兔」為了重返「魔法世界」，必須在「魔法部」（外交部英文簡稱MOFA諧音）獲得6道通關密語，因此走訪外交部6個單位瞭解業務情形（影片連結：https://youtu.be/rtrgVfFu_xA ）。

今年賀歲短片參演單位包括北美司、資訊及電務處、亞西及非洲司、歐洲司、非政府組織國際事務會及領事事務局。

透過新春兔走訪，各單位呈現年度重要工作成果，例如北美司說明，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）及多個重要訪團接連造訪，展現對台強力支持；資電處說明，外交部成功防堵境外網軍惡意攻擊相關網站；亞西司表示，友邦史瓦帝尼國王率團訪台深化兩國邦誼。

歐洲司說明，台灣人道援助烏克蘭捍衛自由民主共享價值，歐洲議會與多個歐洲國家國會相繼通過友台決議案，外交部接待超過20個歐洲政要訪團，台歐友誼日益深厚。非政府組織國際事務會表示，持續辦理國際青年大使交流計畫及國際NGO論壇，公私部門合作大幅提升台灣能見度。

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領務局則說明，因應國境解封後民眾出入國激增，領務局全力提供更快速便捷的領務服務，展現外交工作多元風貌與豐碩成果。賀歲短片特別在台北賓館、外交部大禮堂及部長會客室等地取景，讓民眾瞭解外交部內部工作環境。

外交部表示，自民國98年起，每年在農曆春節前推出賀歲短片，近年來並由年輕基層參與創作演出，以輕鬆活潑方式分享外交工作成果，藉此祝福全國民眾新春如意。賀歲短片將同步上載外交部YouTube頻道、臉書及IG等社群平台。（編輯：趙蔚蘭）1120110