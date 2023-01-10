綠委籲政府代繳農民千元保費 減輕負擔

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（中央社記者王揚宇台北10日電）民進黨立委鍾佳濱、郭國文等人今天召開記者會，呼籲政府除了普發現金外，也希望針對看天吃飯的農民，代繳1年份農民保險、職災保險的保費，合計金額約新台幣1000元，減輕農民負擔。

民進黨立委鍾佳濱與郭國文、黃世杰、黃秀芳、陳亭妃、林靜儀、陳秀寳今天召開「全民領現金6000元、農民再省保費1000元」記者會，共同提出上述訴求。

鍾佳濱表示，幫農民再省保費1000元，有經費不多、手續簡便、立即享受3大好處；例如，只要10億元就可以幫助100萬名農民省下1年保費，而且手續簡便，農民不用出門排隊，只要農委會修法就可以撥款到農保基金，程序就完成。

鍾佳濱說，只要代繳保費一經確定，農民可以立即享受，口袋馬上多出原本用來繳保費的1000元現金，比發6000元更迅速。

郭國文指出，稅收實徵數大於預算數，是因為經濟表現比預測好，但因下滲效果不彰，導致經濟紅利並非全民共享，因此財富分配議題更顯得重要，而農民收入因受天候影響，向來是經濟弱勢族群，應該給予照顧。

黃世杰表示，如果能透過這次機會照顧經濟上較為弱勢的農民朋友，相信能幫他們有效減輕負擔。

陳秀寳說，支持全民共享稅收紅利，而且透過代繳農民保險及農民職災保險的方式加碼照顧農民，希望也能評估納入漁民。（編輯：張均懋）1120110