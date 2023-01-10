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農保條例修正 立委：朝野共同努力結果

2023/1/10 21:35
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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院會今天三讀通過修正農民健康保險條例部分條文，提升農民權益和保障職業災害農民；包括民進黨立委郭國文和國民黨立委楊瓊瓔都說，這是政府的良法美意，也是朝野政黨共同努力的結果。

農民健康保險自民國78年7月1日開辦，核定實施的月投保金額為新台幣1萬200元，迄今已逾33年未調整。立法院會今天三讀通過修正農民健康保險條例部分條文，將農保月投保金額調升至2萬400元，連動讓農保生育給付及喪葬津貼提高。

楊瓊瓔今天於農民健康保險條例修正完成立法程序後，在院會發言，指出適時調整是對農民非常大的助益，她也感謝農委會主委陳吉仲多次溝通，照顧農民福祉。

郭國文也在立法院會發言指出，這次修法不只照顧到老農，也照顧到青農，「顧農民、護老農、助新農」，他呼籲朝野政黨共同努力，繼續為農民的權益打拚。

立法院朝野黨團今天於院會也透過提出附帶決議，建議中央給農民最大的照顧。

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國民黨團提出附帶決議1項，考量衡平性及表示對於全體農民的照顧，不論新加入或具有農民職災保險被保險人，因月投保金額提高後所增加的保費，前3年由中央負擔，以鼓勵青年從農並保障從農安全。

民進黨團也提出附帶決議1項，基於對全體農民的照顧，不論新加入或具有農民職災保險被保險人，因月投保金額提高後所增加的保費，前3年由中央負擔，以落實照顧農民及保障從農職業安全。（編輯：趙蔚蘭）1120110

#郭國文
#楊瓊瓔
#立法院會
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