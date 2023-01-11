綠指不簽協商拖延菸防法修法 藍批抹黑

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（中央社記者王揚宇、王承中台北11日電）民進黨立法院黨團今天指出，立法院衛環委員會昨天協商菸害防制法修正草案，在場立委已取得共識，但國民黨團幹部目前仍未簽名，使修法面臨變數，呼籲國民黨團不要拖延，放任菸害持續。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，國民黨團大方向贊成菸害防制法修法，他也已經簽字，但拖延修法的明明就是民進黨。原先朝野已有共識要納管加熱菸載具，是民進黨自己先否決，後來在民團抗議下，昨天協商時才又同意要納管。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天第5度協商菸害防制法修正草案，近5小時討論下，保留條文全數取得初步共識，包括菸品、指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），禁止其促銷與廣告等。

然而，民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀及副書記長林楚茵、吳玉琴今天召開記者會提到，昨天的協商結論，除了國民黨立法院黨團幹部外，民進黨、台灣民眾黨、時代力量立法院黨團幹部，都有在協商結論上簽名。

吳玉琴表示，這次菸害防制法修法有幾項重點，包括「一禁一管」，即禁止電子煙、嚴管加熱菸，而且在加熱菸的管理上，菸柱跟載具都納管，也要做健康風險評估；此外，禁止吸菸的年齡也從現行的18歲提升至20歲，並且擴大室內外禁菸場所等。

羅致政說，倘若朝野各黨團都簽署協商結論，本案就能依協商結論在院會進行二、三讀，不用表決，回應各界期待；如果國民黨團幹部持續不簽名的話，恐讓各政黨努力推動的菸害防制法修正草案面臨變數。

羅致政說，菸害防制法修正草案在去年5月業經委員會初審通過，按照議事程序，其實已能直接表決處理，但本案是重大法案，民進黨團尊重各在野黨，希望大家好好討論，盡量用朝野協商無異議的方式通過。

羅致政質疑，立法院這會期延會至13日，國民黨團幹部不簽字，卡住菸害防制法修法，是否是為了下週要繼續延會的理由與藉口，若是如此就非常不恰當。

林楚茵表示，民進黨團看到各界的呼籲與建議，希望盡速通過修法，難道國民黨團要刻意拖延修法，與全國家長與教育團體為敵。

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林靜儀也說，民進黨是國會多數黨，如果用表決來處理，對民進黨來說是最輕鬆的，但為了使修法更周延、尊重多元意見，朝野政黨花這麼長的時間來協商，不希望最後還要走到表決，這實在很可惜。

對此，曾銘宗指出，目前菸害防制法才剛完成委員會層級的黨團協商，立法院長游錫堃都還未對此案召集協商，結果民進黨團竟然就開記者會來抹黑國民黨團。他說，如果朝野互信不足，那後續的協商也不用進行了。（編輯：翟思嘉）1120111