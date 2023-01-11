稱無經濟效益 巴布亞紐幾內亞將關駐台商務代表處

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（中央社巴布亞紐幾內亞首都莫士比港10日綜合外電報導）自由亞洲電台報導，巴布亞紐幾內亞將關閉駐台灣商務代表處，但當局否認此舉是在加強與澳洲防務關係之際，遭到中國施壓而做出的讓步。

自由亞洲電台（Radio Free Asia）引述巴紐外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）說法報導，駐台代表處成立於2015年，迄今未見足夠經濟效益，且巴紐駐台代表的不良行為已損害這個南太平洋島國的聲譽。

特卡琴科說：「過去12個月裡，我們針對代表處的各方面進行全面分析，以了解該機構是否可發揮效用，且在經濟上是否可持續。我們進行全面評估後，得出的結論就是我們不再需要這個代表處。」

事實上，中國早已成為巴紐重要出口市場和進口來源。據澳洲廣播公司（ABC）12月報導，中國正資助巴紐軍方建設一間醫院。

特卡琴科強調，關閉駐台商務代表處並非為回應來自北京政府的壓力。

他說，政府一直在檢討所有駐外代表機構，並決定哪些應持續保留、哪些不適合。

他表示：「台北並未證明，我們為維繫代表處營運所花費的金額是值得的。」（譯者：施施/核稿：林治平）1120111