內閣改組將討論 客委會主委：政務官來去很正常

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（中央社記者張雄風台北11日電）府院定調，內閣改組將待立法院會期結束後討論，外界也關心閣員是否有更動。關於改組後自己的去向，客委會主委楊長鎮今天表示，政務官來來去去很正常，在工作上有機會就盡力好好做。

有關內閣改組傳聞，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。

客家委員會今天舉辦「112年度客家委員會媒體記者交流會」，有媒體提問客委會主委楊長鎮在內閣總辭後，他未來的打算。楊長鎮回應，政務官隨職務來來去去，離開是很正常的事，在工作上有機會就盡力好好做，對於去留並沒有特別的評論。

關於未來一年的展望，楊長鎮表示，仍然會以客家族群主流化概念來擬定新的客家政策，讓它法制化，也讓跨部門的政府機關建立施政上的客家敏感度。

楊長鎮解釋，群族主流化概念，在未來客家藝文創作、影視創作，希望能夠更積極以全市場為對象；客家作品也希望不再侷限只是讓客家鄉親自己來聽、自己來看，希望這些作品能夠得到整個社會大眾共同的喜歡。

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另外，在語言傳承方面，楊長鎮說，如何在客家的社區打造一個母語社區，也希望將客家人藝文深入基層社區裡，大家能夠提升對藝文參與，才是國家文化中心的基礎。

客庄經濟部分，楊長鎮提到，會建立在地方創生基礎上，進一步提出社區經濟概念；以鄉鎮做為一個完整的經濟，將它潛在資源、人才及各方面調查清楚，協助鄉鎮公所有能力擬定自己的社會經濟發展計劃；希望用中央力量來協助，讓地方發展完整的願景。（編輯：陳政偉）1120111