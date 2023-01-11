藍暫不簽總預算協商結論 綠：會持續溝通展現誠意

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（中央社記者王揚宇、郭建伸、王承中台北11日電）國民黨立法院黨團今天表示，暫時不簽署總預算協商結論。民進黨立法院黨團幹事長羅致政說，民進黨團會努力繼續溝通，也會積極展現誠意，希望能回到朝野協商的軌道。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天第5度協商菸害防制法修正草案，近5小時討論下，保留條文全數取得初步共識，包括菸品、指定菸品必要的組合元件（加熱菸載具），禁止其促銷與廣告等。

不過，民進黨團幹事長羅致政等人上午舉行記者會，指國民黨團幹部未簽協商共識，導致修法有變數，呼籲國民黨團不要拖延，放任菸害持續。

立法院長游錫堃今天下午召集朝野協商時，國民黨團書記長李德維指出，民進黨團罵國民黨團拖延立法程序、放任菸害，甚至影射有政治盤算，那立法院副院長蔡其昌身體不適，無法召開院會，「這有沒有嚴重影響立法進度？」

李德維說，民進黨團稱國民黨團卡住菸防法修法是為下週延會，甚至是沒收立委補選遮羞布，但民進黨團不必扣這個帽子，因為國民黨團絕對不延會。

負責召集菸防法協商的國民黨立委林為洲說，他懷疑是民進黨團故意開記者會，並藉此將不修法的責任甩鍋給國民黨團 ；國民黨立委林奕華批評，國民黨團原本支持雙禁，但後來有條件退讓，沒想到民進黨團還修理國民黨團，非常莫名其妙。

民進黨團總召柯建銘表示，菸害防制法應該是有高度共識，且是沒有政治性的民生法案；修法條文中不是只納管加熱菸，若沒修法通過，電子煙會繼續危害年輕人。

柯建銘說，他要拜託大家，不要再講其中的不愉快，中間過程大家可能有誤解，早上誰開記者會他不知道，但他身為總召，要跟國民黨表示抱歉。但曾銘宗則隨即說，「不用」。

曾銘宗表示，國民黨團的菸防法立場是雙禁，柯建銘昨天確實拿給他協商結論，但他總要跟黨內立委溝通，結果民進黨團早上開記者會罵國民黨，害得他跟李德維的辦公室電話被打爆，「道歉？這麼便宜啊？」

柯建銘指出，現在都在出怪招，大家都看得很清楚，我們把該做的事情做完就好；羅致政說，到目前沒看到國民黨團簽署菸防法協商結論。

國民黨團事後發布聲明提到，民進黨團在今天舉行記者會惡意指控國民黨團拖延修法，要將修法進度的責任甩鍋給國民黨團，破壞朝野互信。此外，國民黨決定暫不簽署總預算協商結論。

對此，羅致政受訪表示，在各黨團的努力下，原本4780多案的總預算提案，經協商後只剩下120案保留，國民黨這樣的做法，只會讓一切退回到原點，這非常可惜。

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羅致政說，照理講，112年度中央政府總預算案應該要在去年12月31日前通過，但現在還沒通過，這會影響政府運作，不應該有這樣的發展，但黨團還是會持續跟反對黨溝通，希望能回到原本朝野協商的進度，讓總預算案在13日前通過。

至於法案部分，羅致政指出，目前看起來絕大多數都有結論，菸害防制法國民黨團也簽名了，不希望因為這樣影響總預算案的進行。（編輯：林興盟）1120111