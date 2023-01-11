賴清德期許運用創意提出創新計畫 台灣未來會更好

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（中央社台北11日電）副總統賴清德今晚表示，台灣一定要持續進步，不管是因應氣候變遷、全球地緣政治的變化，或國內人口老化及少子女化等各種挑戰，都需要大家和衷共濟，運用創意提出創新計畫，進而達成創業目標，相信台灣未來一定會更好。

賴副總統晚間出席「中華民國全國創新創業總會第25、26屆總會長交接暨會務幹部授證典禮」，肯定新創總會對新創產業的貢獻與付出。

副總統說，新創總會多年來一直與政府攜手合作，扮演智庫的角色，提供政府擬定政策的參考，也是政府的夥伴，協助推動各項輔導新創的政策，他要表達感謝，也期許新創總會未來能達成數位轉型、淨零碳排、加值創新及在地共生4大目標。

賴副總統提到，台灣目前創新創業已經進入「天時、地利、人和」的階段；天時部分，全世界已經進入智慧化時代，台灣必然會進行數位轉型，加上為了因應氣候變遷的綠色轉型，由於目前科技尚沒有辦法順利達到2050淨零轉型的目標，未來無論是運用人工智慧、物聯網、大數據分析或區塊鏈等新興科技，都必須要靠創意、創新及創業才能逐步達成。

地利方面，副總統說，政府非常重視創新創業，他擔任行政院長時推動「優化新創事業投資環境方案」，從人才培育，提供新創早期資金、稅金減免及建立實驗場域等面向，讓有志於創新創業的人士，不僅可以得到大家的協助，也能得到政府政策的幫忙。

人和部分，賴副總統說，新創總會就是一個伯樂，也是圓夢者，幫助有志於創新創業的人圓夢；根據瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2022年世界競爭力年報」，台灣排名第7名，連續4年都在進步，其中「企業家精神」與「每千人研發人力」更居世界第一，這代表創新創業的環境經過幾10年來的醞釀，加上大家的推波助瀾，大環境已經形成，他要向大家表達敬意。（編輯：張均懋）1120111

中華民國全國創新創業總會第25、26屆總會長交接暨會務幹部授證典禮11日在台北舉行，副總統賴清德（中）擔任監交人，由卸任總會長陳清港（左）把印信交給新任總會長陳麗如（右）。中央社記者謝佳璋攝 112年1月11日