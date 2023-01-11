到基隆向黨員報告 賴清德：違反黨紀者應從嚴處理

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（中央社記者沈如峰基隆11日電）民進黨主席補選候選人賴清德今天到基隆聽取地方意見。黨員反映，民進黨已失去紀律，無法約束黨員。賴清德回應，他擔任黨主席後針對違反黨紀者，從嚴處理。

民進黨主席補選15日投票，賴清德今晚到基隆台船活動中心，舉辦「向黨員報告、政見發表會」。

與會者提出的意見及建議包含民進黨過去在面對假消息時，無法有效立即澄清，力道不足，且也應開除立委高嘉瑜和台北市議員王世堅，因為民進黨還沒有強大到容許黨員在黨內「捅刀」，還有民進黨已失去紀律、與年輕人嚴重脫節等。

賴清德回應，民進黨在去年底選舉挫敗，但只要團結一定可重新站起，不能失志；民進黨各地組織日後也可關懷弱勢、從事冬令救濟，一點一滴得到人民的支持，未來也將加強針對假消息立即澄清。

他認為，每名黨員應將國家利益放在第一，個人或派系利益不可超過黨或國家利益，日後若有任何階級的黨員違反黨紀，他會堅持從嚴處理。

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賴清德說，台灣現在面臨中國大陸的挑釁、還有許多社會問題，他允諾擔任黨主席後首要凝聚黨內團結力，重振旗鼓、穩定政局，協助國家各項政策順利推動，重新擦亮民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」及「綠色執政、品質保證」兩大招牌，未來一定要加強地方人才培育。

此外，民進黨日後也應加強黨員聯繫、宣傳教育，若沒有使命與理想的政黨，不會得到人民的支持。民進黨下階段的使命就是「守護台灣」，促進台灣的民主、和平與繁榮。（編輯：陳清芳）1120111