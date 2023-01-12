與前白宮幕僚會面 江啟臣：兩岸有實力才有和平

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（中央社記者王承中台北12日電）國民黨立委江啟臣今天與美國前白宮副國家安全顧問博明見面，討論台美關係、台海情勢和區域的軍事安全等議題。江啟臣表示，有實力才有和平，面對兩岸關係，台灣應該同時具備安全上的嚇阻能力與政治上的對話能力。

江啟臣今天在臉書粉絲專頁發文指出，前白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）今天到立法院拜訪他，討論台美關係、台海情勢和區域的軍事安全等議題。

江啟臣表示，台灣國防安全與兵役制度改革的關鍵在國家總體國防戰略目標，有效的訓練內容才是關鍵，政府沒有設定戰略目標當然就不清不楚，兵役改革淪為便宜行事，令人遺憾。

江啟臣指出，他主張有實力才有和平，面對兩岸關係，台灣應該同時具備安全上的嚇阻能力（Deterrence ）與政治上的對話能力（Dialogue）。美中之間過去雖有競爭甚至對抗，但仍不忘對話；兩岸之間也應該透過對話避免衝突或擦槍走火。

江啟臣表示，歡迎美國對台灣的支持以及對台海安全的承諾，但除軍事上的支持與軍售外，台灣更需要美國在非軍事方面的國際支持，強化台灣與國際社會在各方面的鏈結，包括國際參與空間的擴大與經貿方面的實質互惠合作，大力支持其他理念相同國家與台灣簽訂自由貿易協定或強化供應鏈安全等。如果只是給台灣武器，不會讓台灣更安全。

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江啟臣指出，博明不只友台，更相當挺台，他再次向博明表達保家衛國的決心，但政府政策不應該把國家、人民帶往戰爭邊緣。國家安全是整體的，除軍事上的支持，來自美國及國際社會其他非軍事面向的支持更是提高台灣人民信心的關鍵。

他表示，希望美國政府儘速落實各項軍售和經濟合作，才能真正深化台美關係，確保台灣安全，他也請博明回國後，務必要繼續不斷地為台灣發聲。（編輯：翟思嘉）1120112