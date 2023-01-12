蘇花公路坍方 在野黨呼籲加速啟動蘇花安計畫

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（中央社記者王承中台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口發生坍方，民眾黨團今天表示，一條安全回家的路是花蓮人共同的期待，籲請行政院盡速啟動「蘇花公路安全提升計畫」規畫，讓花蓮地區的交通動脈可以有更安全的用路環境。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，並壓毀長明隧道約25公尺，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

民眾黨立法院黨團今天發布聲明指出，蘇花公路大清水隧道大規模坍方，一週前東澳段也曾發生貨櫃車和砂石車對撞事故，讓當地居民行駛在蘇花公路無不膽戰心驚，花蓮人回家的路並不安全。

民眾黨團表示，要求交通部應儘速搶修，讓道路恢復通行，同步協調海陸空多種管道並行，協助旅客與花蓮在地人疏運，避免影響到春節往返交通。

民眾黨團指出，「一條安全回家的路」是花蓮人共同的期待，然而蘇花公路安全提升計畫動工遙遙無期，目前仍處於綜合規畫和環評階段，籲請行政院盡速完成排除環境敏感區，啟動蘇花安規畫，讓花蓮地區的交通動脈可以有更安全的用路環境。

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國民黨花蓮縣區域立委傅崐萁則在臉書粉絲專頁發文指出，他不斷在立法院強烈呼籲中央政府加速進行蘇花安計畫，並要求提前於2024年動工。近年來花蓮連續發生0206地震、1021普悠瑪列車出軌事故、0402太魯閣列車出軌事故、0918地震，天災人禍重創花蓮交通和經濟。

傅崐萁表示，蔡政府執政至今已過6年8個月，但蘇花安動工還遙遙無期，呼籲蔡政府，請給花蓮人完善的交通建設，不要讓花蓮在災難來時成為孤島。（編輯：翟思嘉）1120112