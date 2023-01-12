醫療品質獎頒獎 賴清德期勉持續精進醫療服務品質

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（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統賴清德今天出席國家醫療品質獎頒獎典禮，期勉所有得獎者再接再厲，持續精進台灣的醫療服務品質；他並認為，台灣不能心存僥倖，必須要做好各項準備，面對未來可能再有的疫情。

副總統賴清德下午出席「2022年國家醫療品質獎頒獎典禮」致詞表示，這三年來，全球都受到疫情的衝擊，台灣醫界勇敢站在第一線，成功扛起保護國人生命安全、人身健康，以及穩定社會的重責大任。防疫視同作戰，當疫情來時，保家衛國的就是醫界全體醫療人員。

他說，在這場疫情過去之後，相信醫界每一個人都有資格配戴一枚勳章，大家勇敢承擔，理應得到社會的高度肯定。

副總統提到，過去幾十年來，台灣的醫療教育、訓練及醫策會不斷督導，讓醫療品質不斷精進。他特別感佩包括醫師、護理師、醫檢師、放射師等所有相關醫療人員，明知道病人感染COVID-19，仍然勇敢面對，看到他們走進隔離病房或加護病房的背影，都令人非常感動，這就是台灣醫療人員的可貴之處。

副總統認為，台灣不能心存僥倖，必須要做好各項準備，面對未來可能再有的疫情。因此，還要持續精進，第一，是人才培養，包括醫學教育及人才訓練；第二，在國家政策及法律規定中，持續給予醫療人員更寬廣服務的空間，保障他們的人身安全或權益。

副總統說，第三，科技應用也非常重要，工業4.0之後，人工智慧、物聯網、大數據分析、雲端運算及區塊鏈等，已經讓全球進入全智慧化時代，每一個國家都在全面性進行數位轉型，台灣也不例外。醫界也不落人後，智慧醫療已有相當的基礎及規模，並持續加強。

副總統期盼在智慧化之後能邁向精準醫療，不僅提供國人更好的診斷治療，也能帶動台灣產業的發展。

副總統認為，過去幾十年來，許多中小企業主為台灣打下深厚基礎，無論在工商、半導體或ICT產業，都是台灣用來結合醫療服務水準或健保大數據，往精準醫療方向邁進的重要手段。最後，他也勉勵再接再厲，持續精進台灣的醫療服務品質。

副總統頒發「國家醫療品質獎」特優機構、智慧醫院全機構標章等獎項予獲獎單位代表。（編輯：黃國倫）1120112