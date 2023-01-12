地籍清理條例三讀 內政部：加速土地清理保障權益

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（中央社記者陳俊華台北12日電）立法院今天三讀通過修正地籍清理條例部分條文，內政部代理部長花敬群說，這次修正土地權利人得申請發還已登記為國有的土地，並放寬神明會、寺廟土地的申報清理，以加速土地清理，保障民眾權益。

立法院今天三讀修正通過地籍清理條例部分條文，強化還地於民，未來經囑託登記為國有的土地，權利人可申請發還土地，如果有無法發還的情事，地方主管機關應發給權利人土地價金。

內政部下午透過新聞稿表示，依地籍清理條例規定，神明會等權屬不明土地，如逾期無人申請重新登記，將由縣市政府代為標售，未能標出者，將囑託登記為國有。對於已囑託登記國有的土地，權利人依現行規定，只能申請按標售底價領取價金，但實務執行時，多有民眾反映希望能發還其先人原有土地。

內政部說，為保障權利人既有土地權益，這次修法改以申請發還土地為原則，如果有不能發還土地的情形，將以發給價金替代，以落實還地於民。

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內政部表示，這次修法也放寬申報清理的規定，包括神明會會員因繼承變動，而向地方民政機關申報更正會員清冊時，可免再經過半數會員同意；寺廟或宗教性質法人原有的土地申報更名時，也不再限制該土地需為其使用中，以簡化民眾申報清理作業。

內政部指出，從民國97年開始推動地籍清理工作，已協助民眾完成12萬餘筆土地清理，總值約新台幣774億元；提醒仍未提出申請清理登記的權利人，儘速向地方政府申辦，以維護自身權益。（編輯：謝佳珍）1120112