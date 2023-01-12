議長選舉跑票 國民黨開除張峻等11名議員

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨今天召開考紀會，開除日前在各縣市正副議長選舉中跑票的11名議員，其中包括違紀參選花蓮縣議長的張峻；至於前苗栗縣長徐耀昌違紀輔選，將待苗栗縣黨部將所有違紀案送至黨中央後，再一併處理。

去年12月25日各縣市正副議長選舉，國民黨在基隆市、台南市、高雄市、花蓮縣等都有議員跑票，國民黨考紀會今天處理相關違紀案。

國民黨考紀會主委李貴敏會後受訪表示，今天總計處理88案，其中有12案因內容資料不充足，待補足資料後再處理。至於基隆市、台南市、高雄市、花蓮縣等地方黨部針對正副議長選舉跑票，送到中央考紀會的黨員違紀案，全部依照各縣市黨部的建議，予以開除黨籍，其中包括違紀參選花蓮縣議長的張峻。

至於鍾東錦登記參選苗栗縣長，遭國民黨開除黨籍，徐耀昌公開為鍾東錦站台輔選，遭苗栗縣黨部撤銷黨籍。李貴敏說，這次苗栗縣黨部僅送出2案，經查詢後發現還有其他案件尚未送至中央考紀會，因此決定待苗栗縣黨部將所有違紀案送達後，再一併討論。

李貴敏說，違紀案件處理標準上次會議已討論過，違紀參選就是開除黨籍，在標準一致的情況下，會議進行還算順利。

花蓮縣議長選舉國民黨內部分裂，經過2輪投票，遭排黑的議長張峻擊敗國民黨提名有殺人未遂前科的吳東昇，連任成功，張峻隨後發表聲明退黨。（編輯：謝佳珍）1120112