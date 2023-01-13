傳鄭文燦動作多惹蘇系不悅 蘇巧慧：不必捕風捉影

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（中央社記者王揚宇台北13日電）媒體報導，前桃園市長鄭文燦接副閣揆呼聲高，蘇系不滿鄭文燦選後動作太多。民進黨蘇系立委蘇巧慧今天表示，這種捕風捉影、見縫插針的文章，他們已經很習慣了，真的大可不必、笑笑就好。

蘇巧慧今天出席民進黨立法院黨團會議，並於會後接受媒體聯訪，對於有報導稱蘇系不滿鄭文燦放話等，蘇巧慧說，今天早上她有跟鄭文燦通上電話，他們看到報導的共同感想就是哈哈大笑，對於這種捕風捉影、見縫插針的文章，早就習以為常，笑笑就好，也大可不必。

蘇巧慧說，「我們和文燦市長的信任，已經來自多年，不會因為一篇報導而有所改變」。

至於是否有跟鄭文燦談到接任副閣揆的事；蘇巧慧說，她的層級怎麼會跟鄭文燦談到這件事，而且組閣是總統的職權。

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媒體追問，如果今天朝野協商無共識，是否會影響行政院長蘇貞昌請辭。蘇巧慧說，如果台灣是一個戰隊，「院長就是破風手，總統則是奪標手」，而且因為他們能夠互相信任與合作，以及大家的團結努力，所以衝破一關又一關。

蘇巧慧說，蘇貞昌一直覺得破風手有應該要承擔的責任，困難也很多，如果新一代的人有意願、有能力要來擔任破風手角色，蘇貞昌真的非常樂見。（編輯：蘇志宗）1120113