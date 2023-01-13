吐瓦魯國會議長結束訪台行 外交部：彰顯邦誼深厚

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（中央社記者黃雅詩台北12日電）吐瓦魯國國會議長泰歐（Samuelu Penitala Teo）伉儷訪問團昨晚結束訪問行程，搭機離台。外交部表示，泰歐在吐國國境解封後旋即來台訪問，彰顯吐國國會堅定支持兩國外交關係及台吐深厚情誼。

外交部發布新聞稿指出，泰伊高度肯定台灣傑出防疫表現，感謝台灣大力援助吐國抗疫，並稱讚「台灣能幫忙」模式有效解決全球關鍵所需。

泰歐訪團此行晉見總統蔡英文，代表吐國政府及人民感謝協助推動各項雙邊合作計畫。泰歐強調，吐瓦魯是台灣在太平洋地區第一個邦交國，台吐在1979年建交，吐國人民樂見兩國邦誼逐年深化；同時承諾吐瓦魯將持續支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

泰歐此行也拜會立法院長游錫堃並簽署兩國國會合作聯合聲明。泰歐期盼透過國會交流，進一步深化兩國友好合作關係，並針對疫後經濟重建及氣候變遷調適等議題深化雙方合作。

泰歐拜會外交部長吳釗燮及接受政務次長田中光款宴時強調，台吐44年邦誼堅實穩固，值得兩國珍惜與驕傲，更感謝台灣政府與人民對吐瓦魯的各項協助計畫。

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泰歐此行特別視察吐國駐台大使館，勉勵吐瓦魯在台留學生把握台灣豐沛的教育資源，認真學習。訪團也參訪財團法人國際合作發展基金會、順益原住民博物館、台北101大樓、食品加工及水產養殖業者。

外交部表示，台灣與吐瓦魯將在氣候變遷、潔淨能源、人才培育、醫療衛生、資通訊、經貿、海巡及警政等領域持續合作，追求共榮互惠的永續夥伴關係，並為區域及全球進步繁榮作出更多貢獻。（編輯：翟思嘉）1120113