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外交部感謝美日一週內兩度公開力挺台海和平穩定

2023/1/14 09:54
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（中央社記者黃雅詩台北14日電）美國總統拜登與日本首相岸田文雄峰會後聯合重申維持台海和平穩定的重要，外交部表示高度歡迎，感謝美、日政府繼11日「美日安全諮商（2+2）會議」後，同一週內兩度公開力挺台海和平穩定。

外交部副發言人蕭光偉向中央社表示，拜登與岸田文雄13日在華府舉行領袖峰會，會後發布聯合聲明，重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，也再次強調此為「維繫國際社會安全與繁榮不可或缺的要素」。

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蕭光偉表示，近期以來，中國威權主義不斷向外擴張，並挑戰全球民主秩序，已經引起全球自由民主國家紛紛表達關切，維繫台海和平顯然已成為國際社會的普遍共識。

蕭光偉表示，台灣作為印太區域負責任的成員，除將持續強化本身自我防衛能力，抵禦各種可能威脅，也將與美國、日本等理念相近國家深化合作，捍衛台海安全，共同促進印太區域的和平穩定及經濟繁榮。（編輯：郭無患）1120114

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