藍智庫：政府補助學生看比賽 經費編列有改善空間

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）國民黨智庫今天表示，體育署自2012年起編列預算補助學生參與觀賞運動競技或表演，至2022年底補助累計核定金額共新台幣4015萬1000元，僅占該項補助累計預算數1億4690萬元的2成7，仍有改進空間。

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖今天透過新聞稿表示，2022年補助學生參與觀賞運動競技或表演雖然是執行成果最佳的1年，然而受惠學生人數也只有1萬239人，占2022年高中以下學生總數239萬的0.42%，受惠學生平均每人獲得補助約984元。

陳學聖指出，體育署對此項補助的預算編列似乎沒有一定標準，導致各年度預算數額差異頗大，若將核定金額占預算數的百分比視為預算執行率，則可見該項補助執行率欠佳，2012至2022年該項補助累計核定金額共4015萬1000元，僅占該項補助累計預算數1億4690萬元的27.33%。

陳學聖也提到，2020年疫情爆發後至2022年疫情依舊流行期間，教育部體育署補助學生參與觀賞運動賽事的累計核定金額2029萬7000元，占該項補助累計預算數 50.74%，反而較2012年至2019年疫情尚未發生前，累計核定金額1985萬4000元來得高，占該項補助累計預算數18.57%。

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陳學聖說，推測應該是體育署擴大補助範圍，同時有別於過去補助類型以觀賞為主，近2年參與賽事活動也能獲得補助，但提高參與類型的補助，意謂觀賞類型的補助勢必受到縮減，或許會影響學生進場觀賽的人數。

陳學聖表示，隨著後疫情時代來臨，各項運動賽事逐漸復辦，政府編列預算鼓勵學生參與或觀賞運動賽事，培養其運動習慣是好事，但是經費的編列應該要有一的標準，況且此項業務的辦理早已行之有年，體育署理當能由歷年的資料推算出最適當的預算數。（編輯：郭無患）1120114