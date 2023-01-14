民眾黨中央委員出爐 最年輕僅25歲

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（中央社記者郭建伸台北14日電）台灣民眾黨今天舉行中央委員、中評委選舉。選舉結果出爐，台中市議員江和樹、醫師馮啟彥、參選新北市議員的張凱鈞等人都當選中央委員，而25歲的碩士生林冠廷也擠進中央委員名單。

對於投票結果，主席柯文哲僅笑說，大家回家睡覺，明天開始工作，這是一個責任開始，並宣布黨代表大會散會。

民眾黨今天召開第2屆第一次黨員代表大會，並舉辦中央委員暨中央評議委員選舉。

根據投票結果，中央委員當選人有張凱鈞、咼昇華、江和樹、馮啟彥、許瑞宏、范姜奕凱、林冠廷、陳祥麟、張昕華；候補的中央委員有孫正華、端木正、李國璋。

中央評議委員當選人有林韋銘、李偉華、吳士廉、潘孝仁、詹喬茵、劉家榮、李岱殷；候補的中評委則有廖志杰、陳妙真。

民眾黨章程明定，中央委員包含當然中央委員、指定中央委員、票選中央委員，任期2年連選得連任；當然中央委員包含主席、立委、市長等，票選中央委員共9席，候補3席，指定中央委員則有3席，由主席指定黨內或社會賢達人士。

至於中評委席次設置7席，候補2席，並由中評委推舉中評會主委。（編輯：張均懋）1120114