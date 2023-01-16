蘇清泉提選舉無效之訴 國民黨籲司法公正審理

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（中央社記者王承中台北16日電）屏東地院今天審理國民黨屏東縣長候選人蘇清泉所提的選舉無效及當選無效之訴。國民黨文傳會副主委林家興表示，國民黨強力聲援蘇清泉，呼籲司法透過公平公正的審理判決，還蘇清泉及屏東人民一個公道，維護乾淨選風。

去年九合一大選，蘇清泉以1萬多票之差敗選，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，隨即向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，於是再提出選舉無效及當選無效之訴，今天將在屏東地方法院審理。

林家興今天發布新聞稿表示，國民黨強力聲援，呼籲司法透過公平公正的審理判決，還蘇清泉一個公道、還屏東人民一個公道、維護台灣民主價值與乾淨選風。

林家興指出，屏東投開票亂象不僅有諸多影片流傳，引起社會譁然、民眾非議，就連中選會主委李進勇也坦承屏東開票確有瑕疵；然而究竟有瑕疵的是否只侷限於單一投開票所、還是屏東的通案現象。

他表示，「沒真相，沒縣長」，如果真相持續不明不白，對台灣民主政治之公信力及屏東縣民的福祉將是一大重傷。

林家興指出，此案攸關台灣自由民主的發展與廣大屏東縣民的利益，國民黨強力聲援蘇清泉以提出司法訴訟追求真相、捍衛民主，並呼籲司法要不偏不倚、公平公正判決，以昭社會公信。（編輯：張良知）1120116