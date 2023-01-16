蔡培慧迪化街叫賣 助青農行銷南投在地食材

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）春節將至，農運出身的南投縣第2選區立委補選民進黨參選人蔡培慧，今天前往台北大稻埕迪化街，與南投青農一起擺攤叫賣蔬果，盼協助促銷南投在地鮮美食材。

蔡培慧以台語熟練地向路過採購民眾推銷南投蔬果、特產，並親切介紹烹調方式，吸引不少人潮。她此次是應世代文化創業群負責人周奕成之邀參與活動，盼藉農業領域的學經歷專業，幫助南投青農將農產品加值行銷。

蔡培慧曾任「台灣農村陣線」秘書長，是農運出身的農家子弟。她去年代表民進黨投入南投縣長選舉失利，今年1月獲民進黨徵召，轉戰南投縣長當選人許淑華辭去立委後的遺缺補選，主要競爭對手為曾任南投縣長的國民黨籍參選人林明溱。

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蔡培慧今天在迪化街的「南投農藝埕」攤位前叫賣鮮甜的芭樂、玉米，並強調攤位的龍眼乾都是由青農自己烘焙，還分享料理撇步，年菜燉湯加幾顆將更增湯頭鮮甜。

「南投農藝埕」即日起到1月20日，每日上午10時至晚間10時，將由10多名來自南投的青農輪班，販售當令的柑橘、葡萄、冷泉米、橄欖、香菇、高山水果甜椒、栗子南瓜、番茄、香蕉、蓮霧、玉米、蜜棗、芭樂等新鮮蔬果，以及龍眼乾、葡萄乾、香蕉脆片等果乾零食。（編輯：蘇志宗）1120116