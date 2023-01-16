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蘇清泉提當選無效首次開庭 強調只求真相

2023/1/16 15:25（1/16 16:01 更新）
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國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）提出選舉無效及當選無效訴訟，16日在屏東地院首次進行準備程序庭，蘇清泉步出法院並接受媒體聯訪指出，非無理取鬧，只求真相。中央社記者李卉婷攝 112年1月16日
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉（前中）提出選舉無效及當選無效訴訟，16日在屏東地院首次進行準備程序庭，蘇清泉步出法院並接受媒體聯訪指出，非無理取鬧，只求真相。中央社記者李卉婷攝 112年1月16日
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天在屏東地院首次進行準備程序庭，蘇清泉今天表示，非無理取鬧，只求真相。

去年九合一大選，蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，隨即向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，於是再提出選舉無效及當選無效之訴，今天上午10時許，在屏東地方法院進行準備程序庭。

蘇清泉委任律師指出，開票過程中，中選會公告的選舉人數應是固定數，但是卻出現不同版本及人數變動；另外，也有民眾提供通訊軟體截圖，團隊發現截圖內容不尋常，進而產生懷疑最後的選舉結果是否為真實。

周春米訴訟代理人則表示，對方幾乎是採摸索的證明，而請求法院調查，認為是不適當的調查方式。

結束近3個小時的開庭時間，蘇清泉步出法院並接受媒體聯訪指出，開庭過程所提出的通訊軟體畫面截圖來源都很清楚，只是為了保護當事人不會害怕；希望快點進行驗票部分，接下來也不排除針對屏東縣選委會主委及主任管理員等提出刑事告訴。

「這不是無理取鬧，是要真相。」蘇清泉強調，開票過程應架設直播系統，更加公開透明化。（編輯：謝雅竹）1120116

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