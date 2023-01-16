花敬群探視服役受傷退伍人員 盼役政署強化照顧

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內政部代理部長花敬群（前排左1）16日前往台北市中山區，探視服義務役期間受傷的賴姓退伍人員，致贈春節慰問金，並表達關懷。（內政部提供）中央社記者陳俊華傳真 112年1月16日

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（中央社記者陳俊華台北16日電）農曆春節將至，內政部代理部長花敬群今天探視服義務役期間受傷的賴姓退伍人員，他表示，協助受傷人員等於協助一個家庭，盼役政署持續整合各方力量，強化照顧在服役期間受傷退伍人員。

內政部透過新聞稿指出，花敬群今天前往台北市中山區，探視服義務役期間受傷的賴姓退伍人員，致贈春節慰問金，並表達對賴姓退伍人員及家屬的關懷。花敬群表示，協助一位受傷人員，等於協助一個家庭，期勉役政署持續整合各方力量，強化照顧在服役期間受傷退伍（役）人員。

花敬群說，從民國100年起，推動替代役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，11年來已有1173位役男到140個家庭中提供生活協助，服務時數達27萬9902小時，除強化對受傷退伍（役）人員的照顧外，也讓家屬有更多喘息空間。

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內政部指出，花敬群今天訪視的賴姓退伍人員，是民國58年在金門服義務役期間，執行公務受傷導致雙眼失明，配偶於日前亡故，目前由外籍看護照顧生活。役政署遴選具物理治療專長及藥學專長的替代役男，運用所長關懷陪伴受傷前輩，提供生活協助服務，減輕家屬照護負擔。

內政部表示，為了讓受傷退伍（役）人員獲得更好的生活品質，減輕家屬照顧負擔，會遴選具有醫學、復健、心理、社工等專長的替代役男，到受傷人員家中從事陪同就醫、協助及陪伴關懷，發揮同袍相惜的精神；如需協助，可向地方政府役政單位提出申請，或洽詢役政署。（編輯：林興盟）1120116