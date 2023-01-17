開放水域活動法令限制多 監委申請調查

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）監委范巽綠、蘇麗瓊今天指出，有民團向台北市政府申請在大湖公園舉辦划船活動遭拒；台灣現行對於水域的法令限制多，有無因應時空背景適時檢討、是否侵害民眾觀光休閒權益，已申請調查。

范巽綠、蘇麗瓊透過新聞稿表示，監察院接獲民間團體陳情，台灣開放水域聯盟為推廣SUP獨木舟活動，向台北市政府申請在大湖公園舉辦划船活動，並盼能以常態化方式辦理，但遭市府以裁量性理由為難否准。

監委指出，台灣擁有豐富的水資源，河川湖泊密集度高，目前國際諸多先進城市，倡行水上娛樂活動，透過全民共享開放水域方式，促進城市經濟發展，但台灣現行對於水域的法令限制多，與國際先進城市對於開放水域作法趨勢，似有明顯落差。

監委表示，台北市政府對轄管的湖泊水域，得否開放划船等觀光活動相關政策方向及法令規定，有無因應時空背景適時檢討、北市政禁止民團申請在大湖公園舉辦水域活動的處置作為，是否符合目的性及比例原則、審查準則是否明確適當，有無侵害民眾觀光休閒權益，都有進一步瞭解必要，已申請自動調查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

監委也說，國內各直轄市及地方政府有不同規範，造成水域活動愛好者的困擾且難以遵循，就主管機關對全國性開放水域範圍、數量及現況盤點，據以落實海洋國家親水政策，相關法規及基礎調查工作似有待規劃。

監委指出，目前相關單位以環境保護為由，禁止水域活動，是否符合目的性及比例原則，與紐約、東京、阿姆斯特丹等國際先進城市的作法有何落差，因事涉民眾休閒遊憩權益，將深入調查釐清。（編輯：郭無患）1120117