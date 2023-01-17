換約轉售限制不回溯 花敬群：關後門不是開後門

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（中央社記者范正祥台北17日電）立法院會日前三讀通過修正平均地權條例，但因內政部透過子法不溯及既往，引發批評。內政部代理部長花敬群今天指出，這次修法是要抑制炒房，是關後門，不是開後門，不是污名化買預售屋的人。

時代力量立法院黨團今天表示，立法院會三讀通過修正平均地權條例部分條文，但花敬群卻說預售屋換約轉售限制的規定不溯及適用，這完全是曲解法律及藐視國會。

台灣民眾黨團也指出，內政部應重新考量這次平均地權條例修法下信賴保護原則的適用範圍，別為了護航投資客而恣意濫用；內政部訂定子法或施行細則時，應將「不真正溯及既往」的概念加入，所有違規轉售行為皆應禁止，不要故意開後門。

立法院經濟、內政、財政、交通、社會福利及衛生環境5委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」等案，多位部會首長列席備詢。

花敬群回應媒體詢問時表示，這幾天的新聞稿有清楚對外說明，這次平均地權條例修法是希望落實打炒房，而且要具體落實，對於過去幾年預售屋禁止換約，但有無辜的人有需求，為了避免這樣的困擾，必須在子法修訂時搭配一些必要的條款，來處理需要換約的人。

他說，當初買預售屋的人，簽約時可能無法預期禁止換約規定，前面認定給寬一點，反而在子法訂定時可以嚴格一點，這是關後門，而不是在開後門。

花敬群指出，立法施行後，所有換約都要被禁止，對於過往簽約的人給予機會，且只有一次機會，而不是房子都能永遠持續自由自在換約。

另外，時代力量立委邱顯智質詢時，播放花敬群日前在立法院答詢時影片內容，質疑花敬群重大政策改變，調整見解，「膽大包天」。花敬群則說，「擔不起」。

花敬群說，有關法理上的論述，溯往或不溯往，確實都有它解釋的空間，內部一直在思考溝通。他也澄清，請勿誤解，不是炒房，外界質疑炒房沒有意義。（編輯：林興盟）1120117