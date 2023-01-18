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外媒報導布林肯2/5訪中 外交部：與美密切聯繫掌握

2023/1/18 12:29
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（中央社記者黃雅詩台北18日電）外國媒體報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2月5日將至北京會晤外交部長秦剛。外交部今天表示，一向密切關注美中高層互動情形，目前台美之間互信良好，溝通管道至為暢通。

外交部副發言人蕭光偉向中央社表示，外交部將持續就美中高層互動情形與美方保持密切聯繫，隨時掌握。

繼美國媒體POLITICO之後，法新社17日也引述一位要求匿名的美國官員的話報導，美國國務卿布林肯將於2月5日、6日訪問北京，與中國官員會談。法新社說，布林肯將於5日抵達北京，成為繼2018年10月時任共和黨籍國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問北京後，首位訪問中國的美國國務卿。

美國媒體POLITICO日前報導，布林肯此次訪中行可能談及俄烏戰爭、中國持續擴大的核武庫、停滯的雙邊緝毒合作和被關在中國的美國公民。

報導指出，布林肯這趟眾所矚目的中國行，是美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在印尼會談的後續行動，在雙邊關係惡化之際，拜登當時承諾與北京「維持開放的溝通管道」。（編輯：郭無患）1120118

#布林肯
#外交部長
#美國
布林肯
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