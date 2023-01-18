支持小農　內政部鼓勵民眾新春採購合作社農特產

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（中央社記者陳俊華台北18日電）內政部今天說，新春即將到來，鼓勵民眾可多選擇採買國內合作社開發的農特產，共同支持在地小農，實踐綠色消費，不僅吃得健康，也是送禮得宜的好選擇。

內政部透過新聞稿表示，合作社凝聚生活上有共同需求的人，透過集體組織與民主參與的方式互助合作，以謀求共同經濟利益，與生活改善的事業體；內政部藉由輔導扶植合作事業，讓具共同理念的眾人提升經濟地位。

內政部指出，目前將近有4000個合作社（場），業務範圍涵蓋生產、運銷、供給、利用、勞動、消費、公用、運輸、保險及合作農場等各種領域。

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內政部說，像是在台中石岡地區的「有限責任台中市九二一重建區石岡區傳統美食生產合作社」，因921大地震後，為協助社區重建家園，由石岡媽媽們透過組織合作社，成立的「石岡傳統美食小舖」，憑自身手藝及對烹飪的熱忱，行銷傳統美食，推出各式伴手禮，如紅糟龍眼米糕、紅麴醉雞捲等，蜂巢蛋糕更獲選台中市十大伴手禮。

內政部指出，為提升本土合作社能見度，每年都會辦理優良農特產品展售會，邀集全台具特色的合作社及小農共同參展，讓民眾可以直接購買安全衛生的新鮮食材。如想進一步認識合作社，可至內政部合作事業入口網瀏覽查詢。（編輯：翟思嘉）1120118