辦都市計畫變更侵害人民財產權 監院糾正新北市府

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（中央社記者陳俊華台北18日電）監委賴振昌、蔡崇義今天說，新北市政府辦理「變更土城都市計畫」案，不當變更IV-13計畫道路寬度，造成人民財產權受到侵害，監察院通過糾正，並建議新北市政府議處城鄉局長。

監察院內政及族群委員會17日通過監察委員賴振昌、蔡崇義所提調查報告及糾正案。賴振昌、蔡崇義透過新聞稿指出，新北市政府在民國61年發布實施「土城都市計畫」案所劃設IV-13計畫道路，捨棄順接既有道路「承天路」不用，另行徵收民地規劃新路線。

監委表示，這有違行政程序法第7條行政行為應以造成人民損失最小的原則規定；且新北市政府辦理「變更土城都市計畫（第二次通盤檢討）」案時，未就IV-13計畫道路已喪失迴車功能成為「無尾路」，即時納入檢討；雖陳訴人在公開展覽階段提出改善意見，新北市府仍未能積極補救，核有怠失。

監委說，新北市政府在82年7月發布實施「變更土城都市計畫（第二次通盤檢討）」案，卻延宕10年，在92年4月才開始辦理第三次通盤檢討案規劃作業，有違都市計畫法第26條規定，都有疏失。

監委指出，新北市政府對於委託顧問公司辦理通盤檢討書圖品質不佳，未採取有效處置作為，在92年4月簽約完成委託顧問公司進行規劃作業，竟耗時長達將近8年，100年1月才辦理「變更土城都市計畫（第三次通盤檢討）」公開展覽，延宕都市計畫通盤檢討辦理時程，核有疏失。

監委也說，新北市政府在110年9月29日發布實施的都市計畫案，將IV-13計畫道路寬度由15公尺漸變成36.5公尺，而實際上車行寬度仍維持15公尺，未增加道路面積，其餘寬度為植栽景觀綠化，也與迴車功能無關。

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監委表示，這將造成陳訴人所有土地遭徵收，財產權受到侵害，顯見新北市府未能考量人民利益，採以對人民權益損害最小的方法，有違行政程序法第7條之比例原則；事後還企圖粉飾過往疏失，最後卻以犧牲人民財產權作為代價，核有疏失。

監委指出，調查過程因審酌案情，認為有詢問新北市府城鄉發展局長的必要，經通知到院應詢，但城鄉發展局長無正當理由、且未主動先向監察院告假，就逕指派副局長到監察院，顯不重視人民財產保障，因此建請新北市府議處城鄉發展局長。（編輯：翟思嘉）1120118