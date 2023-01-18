賴清德台獨論述引討論 羅致政：關鍵字是務實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北18日電）副總統賴清德將就任民進黨主席，他過去所提的「務實的台獨工作者」論述，引起各界關注。外交學者出身的民進黨立委羅致政今天受訪說，關鍵字在於「務實」，而且賴副總統也不斷強調，會延續蔡總統的兩岸論述及路線。

前台北市議員梁文傑認為，所謂「務實的台獨」，指的是如何讓大家保持現在的生活方式、維持現狀不打仗等。

羅致政與梁文傑今天接受網媒「齊有此理」專訪，主持人王時齊問到，對於賴清德過去說自己是務實的台獨工作者，這句話是否需要調整、是否要把「台獨」這2個字淡化。

羅致政說，民進黨是追求台獨的政黨，大家都知道，因此有沒有淡化並不是重點，而「務實的台獨工作者」的關鍵字，不在台獨工作者，而是在務實。

羅致政指出，民進黨過去幾年來也非常務實，而且賴副總統不斷強調，會延續總統蔡英文的相關兩岸論述及路線，因此如何呈現務實，才是重點。

羅致政認為，賴副總統過去在很多的重要議題上，例如國安議題，不方便有太多論述或著墨，但他未來作為民進黨主席後，可以利用這個機會慢慢地、清楚地、一致性闡述對於兩岸政策的看法與主張，一旦有論述後，相信外界可能的疑慮就會淡化。

關於如何闡述，羅致政指出，賴副總統過去說過，台灣已經是主權獨立的國家，沒有必要宣布獨立，這也是多數台灣民眾的認知與看法；另外，在實際作為上，如何展現務實這一塊，對於兩岸對話、經貿、各式各樣的交流等看法，應該慢慢有些論述會呈現出來。

王時齊詢問，賴清德現在說和平保台，被在野黨拿出來笑；羅致政說，「不用期待國民黨會對你的兩岸政策論述有任何肯定」，而且國民黨不但不會接受，甚至會扭曲，「我們訴求的對象是台灣民眾跟國際社會」，要說的讓中間選民跟國際社會聽懂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁文傑說，賴副總統的說法，有人看到台獨就跳腳，有人看到的是務實，但所謂「務實的台獨」，就是要如何維持台灣現在的生活方式、不要打仗。

梁文傑指出，現在很多人心理上覺得，如果「讓國民黨贏得總統，台灣可能就投降；讓民進黨又贏了，可能習近平就打來」，而觀察歷屆總統選舉，國民黨的基本盤約有600萬票、民進黨有500萬票，真正決勝負的是300萬票的中間選民，如何讓中間選民相信票投給民進黨是對的，這才是重點。（編輯：翟思嘉）1120118