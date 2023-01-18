議長選舉跑票 藍中常會通過開除張峻等11名議員

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨中常會今天通過中央考紀會提案，對於日前在高雄、台南、花蓮、基隆等直轄市、縣市正副議長選舉中跑票的11名議員，予以開除黨籍處分，其中包括違紀參選花蓮縣議長的張峻。

中央考紀會今天下午提請中常會決議的撤銷及開除黨籍案共64案，包括30件開除黨籍案與34件撤銷黨籍案，均逐案通過。開除黨籍的11名議員包括，高雄市議員曾俊傑；台南市議員李文俊、張世賢、李鎮國；花蓮縣議員謝國榮、鄭寶秀、黃馨、張峻、周駿宥、程美蓮；基隆市議員張芳麗。

國民黨文傳會副主委林家興會後受訪表示，考紀會上週審議88案黨員違紀案，其中約有20多案，因為文件不足，請地方黨部重新處理，所以日後考紀會還會繼續開會，處理相關的考紀案件；這些被開除黨籍的黨員，都是大家的好朋友，期待可以繼續在地方努力，未來還是有機會團結走在一起。

林家興表示，今天的中常會還通過112年度的中心任務案，各部門也提出立委、總統選舉的相關準備工作與任務，希望讓國民黨的改革繼續深化，團結一致力拚2024年重返執政。

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林家興說，組發會也在會中做了初步的九合一選舉檢討報告，包括這次選舉的得票數、縣市議員的當選數，以及承認在部分縣市出現分裂，沒辦法順利團結整合；這些狀況在後續選戰籌備中，也會納入檢討，力求做好後續輔選任務。

媒體詢問，在2024年總統、立委的提名，黨內傾向辦理初選還是徵召，林家興表示，在3月4日南投立委補選後，會由相關部門具體規劃，待規劃出爐後，會公開說明報告。（編輯：林興盟）1120118