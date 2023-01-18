蘇清泉提選舉無效之訴 國民黨籲司法公平審視證據

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（中央社記者劉冠廷台北18日電）國民黨屏東縣長候選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，16日在屏東地院首次進行準備程序庭，國民黨今天表示，全力支持蘇清泉透過相關法律途徑，並呼籲司法應公平審視每項證據。

國民黨文傳會主委洪孟楷、副主委林家興今天與蘇清泉召開「訴諸司法護民主，聲援蘇清泉要真相」記者會，並在會中播放影片，對照台北市與屏東縣的選舉開票，質疑為何台北市可以依照標準流程開票，屏東縣開票過程卻問題叢生。

蘇清泉表示，為什麼台北市立委補選、嘉義市市長選舉都可依照標準作業流程，一票一票的亮票、唱票，乾乾淨淨、清清白白，但屏東縣卻是一張張用丟的開票。這次屏東選舉傳出有一個人領兩張票、有人領兩張票的、有投完票出去後又進來投的，這都有證人，這不是瑕疵，是違法，如果不遏止，2024年總統、立委選舉，就會繼續這樣做。

蘇清泉說，選舉過程乾乾淨淨、光明磊落、開票過程順利本就是中選會的責任；接下來就是總統大選及立委選舉，犧牲了他沒關係，但台灣民主可長可久的制度應該要架構起來。

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洪孟楷則提出3點呼籲，包括司法應該公平審視每項證據；要求司法儘速做實質上的審視，讓選舉當選無效、選舉無效的案件儘速審理完畢；以及呼籲新當選民進黨主席的副總統賴清德，與國民黨一起支持「沒有真相、沒有屏東縣長」的訴求。

洪孟楷表示，現在蘇清泉提出非常多的證據，無論是影片、照片、中選會的截圖等相關的證據，都被有心人士輕描淡寫帶過，甚至連主管機關中選會主委都可以輕描淡寫的說這是瑕疵；應公平審視每一項提出的證據。（編輯：林興盟）1120118