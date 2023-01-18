賴清德肯定蘇貞昌政績 不評論內閣改組議題

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、王揚宇台北18日電）副總統賴清德今天就任民進黨主席，對於立法院會期後將啟動內閣改組，他肯定行政院長蘇貞昌政績，但對於改組議題，他身為民進黨主席，尊重總統蔡英文的職權，不便評論。

民進黨下午舉行第17屆黨主席就職典禮，由代理主席陳其邁交接給新任黨主席賴清德。

賴清德召開記者會，對於媒體詢問內閣改組議題，他說，目前還沒有發布，也不知道蔡總統會做何決定。

賴清德指出，蘇貞昌擔任行政院長以來解決許多問題，成功帶領行政團隊提出政績、贏得2020總統跟立委選舉，並解決四大公投案的問題，政績有目共睹。

媒體詢問，黨內有人擔心黨主席沒有行政權也沒有立法權有可能變成陽春黨主席，也有人擔心對於重要議題與蔡總統意見不一致，可能引發總統提前跛腳，未來黨政分際如何拿捏。

賴清德表示，秉持3個原則，分工合作、團結打拚、運用過去所培養的默契，自然而然可以迎刃而解，這個議題蔡總統在元旦的時候已向民眾報告，過去幾年來不管是透過黨內的機制或是平常意見的交流，都通暢無阻，未來府院黨的運作還是會持續順暢。

賴清德說要帶領民進黨重整旗鼓，媒體關切他2024有無個人規劃。

他說，今天剛接黨主席，然後剛剛跟全體黨員、民眾宣示帶領民進黨要完成一個使命、兩個任務跟四個黨務革新，這些都是目前要劍及履及去做的，所以沒有想到其他。

另外，媒體也問到，賴清德說要創造以國家利益為優先的政黨文化，國民黨主席朱立倫在中常會給賴清德祝福但同時也提出很多質疑，賴清德未來是否會與朱立倫會談、互動。

賴清德則說，目前還沒有想到這個問題，目前想到的是怎麼樣能夠迅速、確實的落實四大黨務革新、完成兩大任務以及進行一大使命的工作。

另外，今天交接給賴清德的陳其邁致詞時提到，他相信在未來不管是在中央、地方執政，或者是立法院黨團，黨的機器、也就是中央黨部，絕對會扮演好最佳輔選的角色，也會扮演一個連接中央、地方以及黨團，在政策、理念、價值整合的平台。

陳其邁說，自己的工作可以告一段落，他從去年11月26日選舉結束之後，擔任代理主席，他知道主席工作很難做，要石磨心，一方面讓黨要團結，一方面要帶黨繼續改革，現在終於可以把棒子交給賴清德。（編輯：林興盟）1120118