正國會綠委籲：新內閣1/3閣員應曾任立委縣市長

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（中央社記者郭建伸台北19日電）內閣改組議題受到矚目，多位民進黨正國會立委今天指出，現在內閣閣員年齡偏高，多為事務官出身，呼籲未來新內閣應拔擢年輕閣員，大膽任用企業、專業人士作為政務官，同時，1/3閣員應接受過民意洗禮，施政才能接地氣。

隸屬民進黨正國會的立委林岱樺、陳歐珀、吳琪銘、黃秀芳、陳秀寳今天舉行「繼往開來創新局、新春新政新氣象」記者會，立委手持印有「清廉勤政愛鄉土」、「年輕多元民主化」、「正常國家改革創新」等字樣春聯，盼內閣在過年後能有新氣象。

林岱樺表示，目前內閣年齡偏高，且閣員多公務員出身，首長與政務次長約有一半以上過去是事務官，呼籲新內閣應拔擢年輕閣員，並且大膽任用企業、專業人士作為政務官。

林岱樺表示，台灣雖是總統制，但應採用更多內閣制精神，閣員也應有一定比例經過民意洗禮，例如曾任民意代表、縣市首長入閣，如此才能掌握民情與民怨並快速回應。

陳歐珀表示，許多內閣制國家是國會議員兼任閣員，充分結合民意，施政也接地氣，但台灣內閣組成偏離世界內閣制民主國家主流。

陳歐珀呼籲，未來閣員組成，1/3應擔任過立委或縣市首長，1/3是公教界、學者和事務官，1/3則來自於專家和企業界，如此才能接地氣，民眾才對施政有感。

談及行政院長蘇貞昌去留，林岱樺表示，尊重總統蔡英文任命權，但希望閣員換血能秉持「年輕多元民主化」，施政才能接地氣。

媒體詢問，交通部前部長林佳龍、基隆市前市長林右昌是否符合新內閣人選條件。林岱樺說，林佳龍、林右昌是民進黨中生代優秀從政人員。（編輯：郭無患）1120119