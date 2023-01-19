英國基金會代表訪中央社 盼分享強化民主經驗

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西敏寺民主基金會東亞及太平洋資深計畫經理巴納德（Naomi Barnard）（右4）、台灣專案負責人劉嘉偉忠（中）一行人19日拜會中央社，由中央社社長張瑞昌（左4）、副社長曾嬿卿（左3）、總編輯陳正杰（左2）人接待。（中央社）

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（中央社台北19日電）英國官方成立的西敏寺民主基金會代表今天拜會中央通訊社時強調，台灣是非常強健的民主政體，未來希望經由與台灣各界的溝通交流，分享彼此的民主經驗，讓全世界的民主發展更為茁壯。

西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）1992年由英國外交部出資成立，以協助、支持並鼓勵多元民主實踐發展為工作目標。WFD東亞及太平洋資深計畫經理巴納德（Naomi Barnard）、台灣專案負責人劉嘉偉一行下午拜會中央社，由中央社社長張瑞昌、副社長曾嬿卿、總編輯陳正杰等人接待。

張瑞昌表示，中央社做為台灣的國家通訊社，對於WFD的設立宗旨深表肯定，這也是中央社主要的工作目標之一，期待雙方未來的溝通交流，為深化全球民主共同努力。

巴納德指出，WFD是英國的民主支持機構，在全世界多國設有辦公室，與世界各地的政黨、議會和公民社會團體合作，建立更透明、共融的民主制度。她說，充斥在輿論市場的錯假訊息已經嚴重侵蝕各國的民主，而台灣在民主發展的過程中，對抑制錯假訊息有豐富的經驗，WFD希望透過與台灣各界，尤其是媒體的交流，將台灣的寶貴經驗提供英國以及東歐等其他地區各國參考，共同維護世界的民主發展。

巴納德表示，西敏寺民主基金會規畫2月在台灣舉辦一連串活動，包括與台灣各媒體的交流以及事實查核工作坊，同時邀請英國廣播公司（BBC）前政治新聞主管、現任WFD董事會副主席殷格里希（Sue Inglish），以及成立12年的英國事實查核倡議團體Full Fact共同來台參與，到時將邀台灣媒體等從業人員參加，相互學習。（編輯：萬淑彰）1120119