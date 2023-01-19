駐土耳其代表接受專訪 籲靈活務實提升台土關係

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駐土耳其代表黃志揚接受土國媒體專訪指出，土耳其政府對於經貿政策相當靈活，面對不同情況都會有得宜的相應之道，期盼土國可以效仿歐洲國家，以更靈活的方式建立台土互利互惠的夥伴關係。（駐土耳其代表處提供）中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡傳真 112年1月19日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）駐土耳其代表黃志揚接受當地媒體專訪指出，兩國仍有許多合作潛力未被開發；台土關係不需被過時的政治限制所籠罩，盼土國審度國際最新情勢，比照特別是歐洲國家模式，提升與台灣的策略性夥伴關係。

黃志揚接受土耳其主流英文大報「每日晨報」（Daily Sabah）專訪，評論台土關係現況、兩國關係發展新契機及挑戰等議題，並強調兩國除了經貿，文化外，還可提升在人道援助，對抗氣候變遷、中小企業、觀光、綠能及科技交流等領域的合作。專訪今天刊出。

黃志揚指出，台土兩國自1993年以來，一直保持官方互動和互設外交機構，例如台灣在土耳其首都安卡拉設有台北經濟文化代表團，土耳其在台北也設有土耳其貿易辦事處。雖然土耳其與台灣沒有外交關係並奉行「一中」政策，雙方仍持續推展經濟、文化及商業往來。

他說，台土去年貿易額雖僅約20億美元（約新台幣608億元），主要貿易項目包括工具機、電機及汽車零組件等，但土耳其市場廣大，台灣各項產品在國際市場評價也高，雙方貿易應有更多潛力可被開發。

此外，土耳其青年對於台灣及學習華語有濃厚興趣，為鼓勵土國學子到訪台灣並認識華語文化，台灣每年也提供台灣獎學金、華語獎學金等。

黃志揚表示，除了既有的經貿及文化交流外，鑑於土耳其正收容數百萬名來自敘利亞等地的難民，承擔極大重擔，做為國際社會的一員，代表處近年也積極投入人道援助工作，並與土耳其政府、當地市政府及非政府組織合作。

他也提到台灣享譽全球的半導體產業，並表示土耳其對與台灣進行半導體合作相當感興趣，但打造半導體供應鏈需要很長的時間、投資龐大資金及人才，更需要政府政策支持。為了協助土國培養半導體人才，台灣促成薩班哲（Sabancı）集團和陽明交通大學就半導體領域的工程師培訓展開學術合作，助土國進入半導體產業做好準備。

黃志揚說，儘管台灣努力提升台土各項合作關係，但目前也面臨一定挑戰，尤其在經貿合作領域。

他期待土耳其能夠採取更友善投資的作法，例如採取具體投資保護及避免雙重課稅的措施、調整現行制度，便利台商購買房地產及享有汽車免試換照等待遇，以爭取台灣商人前來投資意願。

黃志揚指出，土耳其政府對於經貿政策相當靈活，面對不同情況都會有得宜的相應之道，期盼土國可以效仿歐洲國家，以更靈活的方式建立台土互利互惠的夥伴關係。（編輯：陳惠珍）1120119