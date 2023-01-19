柯建銘：遇路障臨危不亂 通過最大規模總預算

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（中央社記者王揚宇台北19日電）立法院第10屆第6會期今天落幕。民進黨團總召柯建銘說，這會期在千迴百轉間、衝突妥協下前進，雖然在野黨設下很多路障，「我們臨危不亂」，通過最大規模的總預算，重大法案也處理完畢。

立法院會今天三讀通過中華民國112年度中央政府總預算等案，這會期也畫下句點。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪，談到這會期通過69個重大議案，其中有46項法律案，包括氣候變遷因應法、精神衛生法等，這都非常重要；過程中，民進黨團負責任地有秩序推動及安排，有這樣的成績，難能可貴。

談到總預算案處理情形，柯建銘說，這次共有4782項預算提案，在野黨用案海來卡關、「讓你吃盡苦頭」，而且有些提案的理由一樣，用同樣理由創造出許多案子，這真的很離譜，希望公督盟嚴格監督、批判，要去看提案的內容。

各界關注全民共享特別條例草案，國民黨立法院黨團今天召開記者會提到，國民黨團力主蔡政府在年前發現金，也最早提出相關條例草案，希望年前民眾能夠領到現金好過年，但遭到蔡政府、民進黨團耽擱。

國民黨立委賴士葆也說，阻擋發現金特別條例的不是國民黨團，而是民進黨團及柯建銘，其中過程充滿陽謀等。

柯建銘重申，對於這個議題，不需要爭功諉過、見縫插針，更不該亂講，造成社會動亂，因為發現金有一定的法律要件，包括特別條例三讀通過後，總統要公告3天，然後行政院再送特別預算到立法院審議，行政院長也要到立法院備詢，當中也一定有朝野協商冷凍期一個月等問題。

此外，立法院經濟等5委員會聯席會議18日併案審查攸關全民發現金的稅收超徵全民共享法案，民進黨團力挺行政院版本，國民黨團堅持黨團所提版本，其他黨團也各有意見，條文全部保留送黨團協商。柯建銘認為，最快2月17日能表決。

柯建銘指出，作為執政黨，他一直很有耐心地跟在野黨溝通，只要在法律基礎上能配合的，「我們都答應」，但不能顛倒是非；不過不管如何，解決問題比較重要。

柯建銘認為，政治是很嚴肅的事情，而國會是各黨菁英論證的地方，但30年來，他沒看過在野黨墮落至此，令人憂慮。

柯建銘說，不管如何，這會期在千迴百轉間、衝突妥協下前進，「我了解國民黨一定設很多路障給我們，但我們臨危不亂，堅持我們的道路」，而且史上最大規模的總預算及重大法案都處理完畢。（編輯：林興盟）1120119