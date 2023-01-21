賴清德喝水養生 最愛吃紅豆粉粿冰棒

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（中央社記者溫貴香台北21日電）副總統賴清德公務繁忙，養生之道就是白開水加上每天跑半小時跑步機，之前全台輔選、參加四大公投宣講，演講完還會來一支古早味的紅豆粉粿冰棒，對他來說就是人間美味。

2021年12月底的四大公投，民進黨舉辦上千場說明會，賴清德跑了上百場，不像有些政治人物會準備澎大海、喉糖等等保養喉嚨，作為醫師，賴清德只靠一帖秘方就是白開水。

幕僚說，賴清德沒有什麼特別保養祕訣，車上會準備礦泉水，四大公投全國宣講期間，行程一個接著一個，賴清德常常一邊看資料、一邊用手機看直播了解前一位講者的宣講內容，接著喝一口礦泉水，就上場了。

幕僚透露，賴清德演講完除了喝水，有時候也會來一支古早味冰棒，紅豆粉粿是賴清德的最愛。

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賴清德曾說，對吃沒有特別講究，簡單就好。幕僚表示，賴清德飲食簡單平淡、不挑食，幕僚準備什麼就吃什麼，也會跟著幕僚吃漢堡、披薩。就連去年確診居家隔離期間，也只是依照醫囑吃藥、多喝開水，沒有特別加餐加料或進補，一切如常。

賴清德官邸有一台跑步機，他每天固定跑半小時，搭配清淡飲食，儘管年過60歲、已經當阿公，沒有發福體態，規律飲食與健身習慣是他常保年輕活力的祕訣。（編輯：謝佳珍）1120121