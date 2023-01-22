接雲寺參拜 賴清德：結合社會力量守護台灣

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（中央社記者王朝鈺新北22日電）身兼民進黨主席的副總統賴清德，今天下午前往新北市板橋區接雲寺參拜，他說未來希望結合台灣社會力量，共同完成台灣新時代、新使命，就是守護台灣，促進台灣民主、和平和繁榮。

賴副總統致詞表示，具體作法，首先是拚經濟，其次是顧民生，俗語說「要顧佛祖，要先顧腹肚」，意思是民以食為天，拚經濟最要緊，經濟若有成果，果實要讓全民共享，艱苦人得到照顧，弱勢者得到扶持，政府要以有餘補不足，社會才會安定。

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賴副總統也說，國防要強，特別是印太地區情勢已變化許多，大家要團結讓國防力量增加，目的就是要確保和平，和平必須靠大家同心協力才可能達成，和平不可能是侵略者施捨來的，因為侵略者施捨的和平，很快就可以拿回去，2300萬人民要的是子孫，代代能在台灣這塊土地生存。

賴副總統今天行程滿檔，他一早就回到故鄉新北萬里的「昭靈宮」參拜並發紅包，吸引不少民眾排隊領取，現場相當熱鬧，接著先後到基隆「慶安宮」、三重「聖賢宮」、蘆洲「保和宮」、「湧蓮寺」、板橋「慈惠宮」、「接雲寺」、「福安宮」與「北極宮」，1天連跑9個宮廟。（編輯：卞金峰）1120122